¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¡¢·úÀß¸½¾ì¤òÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤Ø¡¡¹âÁØ½»Âð¤Î²ÐºÒ¼õ¤±¥ê¥¹¥¯Äã¸º
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Ï14Æü¤ÎÎ©Ë¡²ñ¡ÊµÄ²ñ¡Ë¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ç¤ÎµÊ±ì¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËÊä½¤¹©»öÃæ¤Î¹âÁØ½»Âð·²¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·161¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤«¤é¹©»öºî¶È°÷¤Î¤¿¤Ð¤³¤ÎÉÔ»ÏËö¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¹¶Ì¥«¥óÏ«¹©¡¦Ê¡Íø¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖµÊ±ì¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¸½¹ÔË¡Îá¤Î²þÀµ°Æ¤òÎ©Ë¡²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¤Ç¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Ì±¼çÇÉ¤ò»ö¼Â¾åÇÓ½ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ²¼¤Ç2²óÌÜ¤ÎÎ©Ë¡²ñÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÆÃæÇÉ¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£ËÜ²ñµÄ¤Ïº£´ü½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¡¢²ÐºÒ´ØÏ¢¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼Õ°Õ¤ä»¿Æ±¤ò¼¨¤¹È¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£