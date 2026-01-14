¸·Åß¤Ë¡ÖÂÀÉÛ¡×¤Î»åºî¤ê»Ï¤Þ¤ë¡¡Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬¡ÚÆÁÅç¡Û
Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡¢ÌÚ¤ÎÈé¤«¤éºî¤ë¸ÅÂå¤ÎÉÛ¡ÖÂÀÉÛ¡×¤ò¿¥¤ë¤¿¤á¤Î»åºî¤ê¤¬Æá²ìÄ®¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÀÉÛ¡×¤Ï¡¢Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬ÃÏ¶è¤Ç¸Å¤¯¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¥¦¥¾¡×¤ÎÌÚ¤ÎÈé¤¬¸¶ÎÁ¤ÎÉÛ¤Ç¤¹¡£
»åºî¤ê¤Îºî¶È¤ÏËèÇ¯¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥³¥¦¥¾¤Î»Þ¤òÂ«¤Í¤Æ¡Ö¥³¥·¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ø¤·´ï¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¾ø¤·¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ùÈé¤ò¤Ï¤®¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚ¤Î³¥¤ò¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤¿³¥½Á¤Ç¼Ñ¤Æ¡¢ÌÚÄÈ¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ¤Û¤°¤·¡¢¥â¥ß¥¬¥é¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÆ§¤ó¤ÇÉ½ÌÌ¤Î¹õ¤¤Èé¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿Á¡°Ý¤ò°ìÃëÌë¡¢Æá²ìÀî¤ÎÀ¶Î®¤Ë¤µ¤é¤·¡¢Àî¸¶¤Ç2Æü´Ö´¥Áç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¼ùÈé¤òºÙ¤¯Îö¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÚÄÈ¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëºî¶È¤Ê¤É¤ò2¤«·î¤¢¤Þ¤ê·«¤êÊÖ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¶¯¤¤»å¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï1955Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢ºî¶ÈÃå¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡ÖÂÀÉÛ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÂÀÉÛ¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¤ÏÅÁ¾µ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁÅýÊ¸²½¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£