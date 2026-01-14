JOC¶¶ËÜ²ñÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ¡¡¸ÞÎØ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÌäÂê
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò¤Ç¡¢½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¾ò·ï¤Î¸íÇ§¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤¬½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤Ï14Æü¡¢¡Ö¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£¶¥µ»ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÃË»Ò¤Ï2¿Í¾è¤ê¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4¿Í¾è¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£13Æü¤ËÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤¬¥ß¥¹¤ò¸øÉ½¡£JOC¤ÏÆ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²Æµ¨¤â´Þ¤á¤¿³Æ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£