¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¤¯¤Þ¤À¤é¤± ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡A¾Þ¤Ï¤Õ¤ï¤â¤Á¤Î¡ÈÆÃÂç¤Ì¤¤¡É
¡¡¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯¡È¤¯¤Þ¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤Õ¤ï¤â¤Á¡ª ¤¯¤Þ¤À¤é¤± ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×¤¬¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥Ê¥¬¥Î¤¯¤¸¡×¤ä¥Ê¥¬¥Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡ª ¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×¤Î·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£¤¯¤Þ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤Õ¤ï¤â¤Á¡ª ¤¯¤Þ¤À¤é¤± ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¯¤Þ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¡¢Á´5Åùµé¤«¤éÀ®¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¤¯¤¸¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢A¾Þ¤ËÁ´Ä¹Ìó50cm¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Á¤êÆÃÂç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢B¾Þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßM¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Êú¤¿´ÃÏ¤¬È´·²¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Á¤â¤Á¤Î´¶¿¨¤Ç¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ì¤Ð¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¤¯¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤À¤é¤À¤é²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ËÌòÎ©¤ÄC¾Þ¡Ö¤ª¤«¤ª¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÈD¾Þ¡ÖÍÏ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÃå¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ëE¾Þ¡Ö¤ª¤«¤ª¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¸¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
