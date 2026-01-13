¾¯½÷¤ËÀÅª±ÇÁüÍ×µáµ¿¤¤¡¡¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃËÂáÊá¡¢´ôÉì
¡¡´ôÉì¸©·Ù¤Ï13Æü¡¢¾¯½÷¤ËÀÅª¤Ê±ÇÁü¤òÁ÷¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢±ÇÁüÁ÷¿®Í×µá¤È´ôÉì¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©Âç³À»Ô¡¢¾®³Ø¹»¶µÍ¡´ß¾åÎÃÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ï¶ÐÌ³Àè¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2024Ç¯4·î¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯½÷¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÅª¤Ê²èÁü¤òÁ÷¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿µ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢23Ç¯11·î¡Á24Ç¯10·î¤È25Ç¯3·î¡¢±ÇÁüÁ÷¿®¤òÍ×µá¤·¤¿¾¯½÷¤ÈÊÌ¤Î10Âå½÷À¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÅªæ·ÃÑ¿´¤ò³²¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤ä²èÁü¤ò·«¤êÊÖ¤·Á÷¿®¤·¤¿µ¿¤¤¡£