歌手の浜崎あゆみ（47）が9日、Instagramのストーリーズを更新。自身も含めて家族全員の体調不良を報告し、心配の声が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみの息子たちや自宅（複数カット）

2人の息子を育てている浜崎は、着物姿の親子ショットや自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーと写る写真など、息子たちとの日常をInstagramで発信している。またステージ上の赤髪ドレス姿や、パーティーに参加した際のヒョウ柄ロングコートのコーディネートなど、そのファッションもたびたび注目されている。

浜崎あゆみ、自身含む家族全員の体調不良を報告

しかし9日に更新したストーリーズでは、「家族がみんなインフル2周目になってしまったと昨日書いたけど、まんまと わたしも本日2周目迎えました。何この無限ループ」と、家族だけではなく自身も体調を崩してしまったことを明かした。

続く投稿では、「鼻かみすぎて、視界にあったティッシュ全部空になり、キッチンペーパーでしのいでたら、顔の下半分が脱皮しまくってきたけど、まぁいいや」と、休養中の様子もつづっている。

これらの投稿にファンからは、「家族全員でインフル、マジで大変だよね」「子どもいるママあるあるです」「一日も早い回復をお祈りしています」「無理しないで体を休めてほしい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）