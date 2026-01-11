「割れたグラスが刺さり…」19歳で片目を失明した女性を直撃。義眼20万円も全額自費…制度の狭間で苦しむ人々のリアル
“片目シンガー”として歌う、かたのめいさん（@masapowMe）が2025年8月にリリースしたデビューシングル『Croissant (クロワッサン) 〜欠けた世界で気づけたもの〜』は、まさに自伝的楽曲だ。左目から光を奪われたひとりの女性はなぜ、多くの人に歌を届けるのか。その思いを聞いた。
◆割れたグラスが左目に突き刺さり…
――デビューシングルのリリース、おめでとうございます。アルバイト中の事故で、19歳のときに左目の視力がほぼなくなってしまったと伺いました。
かたのめい：ありがとうございます。そうなんです、当時、語学の専門学校に通いながら居酒屋でアルバイトをしていました。まだ始めて3日ほどだったのですが、掘りごたつに足をとられて転倒し、割れたグラスが左目に突き刺さってしまったのです。
――かなり凄惨な現場ですね。
かたのめい：傷口からぬるい血がつたう感覚はありました。ただ、事故の瞬間にはほぼ失明に至るとは思っていませんでした。病院へ搬送され、医師から「あなたの左目は見えるようになりません」と言われて初めて、現実を知った感じです。
◆左目の視力を失ったあと、海外に
――ショックだったと思います。
かたのめい：私はそれまで、どちらかといえば明るくて人を笑わせるのが好きな子どもでした。ちょっと矛盾するんですが、恥ずかしがり屋なのに人には笑ってほしくて、小学校のときにはクラスで出し物をすることになり、友人とお笑いコンビを組んだりもしました。
一方でスポーツも好きで、中学時代はソフトテニス部で副部長を、高校時代はダンス部で部長を経験しました。エレクトーンも習っていたり、とにかくいろんなことに興味があったんです。
けれども事故によって視力を失ってしまい、痛々しい見た目になったことで、深く落ち込みました。いろんな友人がお見舞いにきてくれましたが、明るく振る舞う一方で落ち込みやすい性格を知っているので、みんな心配してくれましたね。
――そのあと、海外でボランティアを経験されるそうですね。どういった心境の変化ですか。
かたのめい：もともと、海外へのあこがれは強かったんです。親戚にアメリカやオーストラリア在住の人がいて、「いつか自分も海外に」とは思っていました。ただ、事故直後は精神的に参ってしまって、それどころではありませんでした。
本当に不思議なのですが、悩んでいるさなかに、頭のなかに映像が浮かんだんです。それは、飢餓で苦しむ海外の子どもたちでした。そのときに「自分だけがつらいと思ってはいけないな」と前を向けたんです。20歳のとき、単身で数カ国に足を運びました。
◆「ひとりで行くような場所ではない」と釘を刺された
――若い女性が身一つで海外へ行くというのは、周囲も心配しませんでしたか。
かたのめい：当然ですが、親は非常に心配してくれて。でも最終的には私の意志を尊重して、納得してくれました。アイスランド、インドネシア、タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア、オーストラリアのうち、3箇所分はアルバイトを掛け持ちして資金を貯めたのですが、足りない分は親が貸してくれました。
また、大使館の人も「若い娘がひとりで行くような場所じゃないから、やめといたほうがいいのではないか」と言っていました。でも、私の意志は固かったんですよね。
――現地ではどんなボランティアをしていたのでしょうか。
かたのめい：一例ですが、インドネシアでは路上生活の子どもたちに日本語を教えたり、カンボジアでは学校を建設する手伝いをしたりしましたね。
◆「身体障害者の定義」に当てはまらない
――話は変わりますが、片目失明という状態は、日本の制度上、保護されていない部分も多いそうですね。
◆割れたグラスが左目に突き刺さり…
――デビューシングルのリリース、おめでとうございます。アルバイト中の事故で、19歳のときに左目の視力がほぼなくなってしまったと伺いました。
――かなり凄惨な現場ですね。
かたのめい：傷口からぬるい血がつたう感覚はありました。ただ、事故の瞬間にはほぼ失明に至るとは思っていませんでした。病院へ搬送され、医師から「あなたの左目は見えるようになりません」と言われて初めて、現実を知った感じです。
◆左目の視力を失ったあと、海外に
――ショックだったと思います。
かたのめい：私はそれまで、どちらかといえば明るくて人を笑わせるのが好きな子どもでした。ちょっと矛盾するんですが、恥ずかしがり屋なのに人には笑ってほしくて、小学校のときにはクラスで出し物をすることになり、友人とお笑いコンビを組んだりもしました。
一方でスポーツも好きで、中学時代はソフトテニス部で副部長を、高校時代はダンス部で部長を経験しました。エレクトーンも習っていたり、とにかくいろんなことに興味があったんです。
けれども事故によって視力を失ってしまい、痛々しい見た目になったことで、深く落ち込みました。いろんな友人がお見舞いにきてくれましたが、明るく振る舞う一方で落ち込みやすい性格を知っているので、みんな心配してくれましたね。
――そのあと、海外でボランティアを経験されるそうですね。どういった心境の変化ですか。
かたのめい：もともと、海外へのあこがれは強かったんです。親戚にアメリカやオーストラリア在住の人がいて、「いつか自分も海外に」とは思っていました。ただ、事故直後は精神的に参ってしまって、それどころではありませんでした。
本当に不思議なのですが、悩んでいるさなかに、頭のなかに映像が浮かんだんです。それは、飢餓で苦しむ海外の子どもたちでした。そのときに「自分だけがつらいと思ってはいけないな」と前を向けたんです。20歳のとき、単身で数カ国に足を運びました。
◆「ひとりで行くような場所ではない」と釘を刺された
――若い女性が身一つで海外へ行くというのは、周囲も心配しませんでしたか。
かたのめい：当然ですが、親は非常に心配してくれて。でも最終的には私の意志を尊重して、納得してくれました。アイスランド、インドネシア、タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア、オーストラリアのうち、3箇所分はアルバイトを掛け持ちして資金を貯めたのですが、足りない分は親が貸してくれました。
また、大使館の人も「若い娘がひとりで行くような場所じゃないから、やめといたほうがいいのではないか」と言っていました。でも、私の意志は固かったんですよね。
――現地ではどんなボランティアをしていたのでしょうか。
かたのめい：一例ですが、インドネシアでは路上生活の子どもたちに日本語を教えたり、カンボジアでは学校を建設する手伝いをしたりしましたね。
◆「身体障害者の定義」に当てはまらない
――話は変わりますが、片目失明という状態は、日本の制度上、保護されていない部分も多いそうですね。