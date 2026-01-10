寒さが続くこの季節、食卓には体の芯から温まる一皿がうれしいですよね。そんなときにぜひ試してほしいのが、人気料理研究家・まるみキッチンさん直伝の「鶏モモ肉のガーリッククリーム煮」。じっくり煮込むイメージのクリーム煮ですが、なんと電子レンジだけで完成します。フライパンいらずで、洗い物も最小限。「今日は火を使いたくない…」という日にも頼れる、手軽なのに満足感たっぷりのレシピです。

チーズが溶け込んだ「まろやかクリーム」で、体も心も温まる

ボウルに材料を加えていくだけ。レンチンで冬のごちそうが手軽につくれる。＜調理時間5分＞

【写真】牛乳と小麦粉を先に混ぜればまろやかソースに

※ 電子レンジの加熱時間は、調理時間に含まれません

●鶏モモ肉のガーリッククリーム煮

【材料（4人分）】

鶏モモ肉 400ɡ

A［水1カップ ニンニク（すりおろす）小さじ1（またはチューブ4cm） 顆粒コンソメスープの素大さじ1］

小麦粉 大さじ2と1／2

牛乳 1／2カップ

塩コショウ（味つき・市販品） 少し（または塩、コショウを各少し）

ピザ用チーズ 30ɡ

オリーブオイル、バゲット 各適量



【つくり方】

（1） 鶏肉はひと口大に切って耐熱ボウルに入れる。Aを加えて混ぜ、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で6分加熱する。

（2） 小さめの容器に小麦粉を入れ、牛乳を2〜3回に分けて加えて都度よく混ぜる。

（3） （2）をもうひと混ぜし、（1）のボウルに加え混ぜる。ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で1分加熱する。取り出して底からよく混ぜて、同様に1分加熱する。

（4） （3）に塩コショウをふり入れチーズを加える。ふんわりとラップをし、余熱でチーズを溶かす。器に盛り、オリーブオイルを回しかけてバゲットを添える。

［1人分298kcal］

【ポイント】

牛乳と小麦粉を先に混ぜておけば、レンジまかせでなめらかソースに。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください