¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆü¡×¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÆüËÜ¤Ï¡È²ãÄ¢¤Î³°¡É¡¡¹¤¬¤ëÍîÃÀ¤ÎÀ¼¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×
ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖShohei Day¡×¤¬ÊüÁ÷
¡¡°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ÎÎ¢¤ÇÃ²¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë½ªÆüÆÃÊÌÊÔÀ®¡ÖShohei Day¡ÊÂçÃ«¤ÎÆü¡Ë¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÊüÁ÷Æü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ä¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¹½À®¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÂçÃ«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢2024Ç¯9·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ10ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥²¡¼¥à¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»î¹ç¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»þ´Ö¸áÁ°9»þ¤«¤éÌë12»þ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤ÎÆÃÈÖ¡£ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â»ëÄ°¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎVPN¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀÜÂ³¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÃ²¤¯À¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£ÀÚ¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¿²è¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç´Ñ¤ëÊýË¡¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖMLB.tv¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë