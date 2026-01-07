お正月が過ぎれば、まもなく子どもの卒業シーズン。「そろそろ、子どもの卒園服の準備しないと…」と考えている人もいるのではないでしょうか？ 同じくこの春、息子の卒入学式を控える、イラストレーターのオヨネさんが発見したのが、ユニクロの「キッズフォーマルスーツ」。1万円以下で子どものフォーマルコーデが完成する名品に思わず感動したそう。卒園・入学式、冠婚葬祭に七五三まで使える万能アイテムについて、詳しくレポートしてもらいました。

ユニクロで理想のキッズ用スーツを発見！

今年の春に控える子どもの卒園式と入学式、「どんなフォーマルスーツを買えばいいのか…」と悩んでいたところ、ユニクロでぴったりのキッズ服を発見。これは買いだ！ とその場で即決して購入しました。

今回、私が買ったのは、「ジャージージャケット／フォーマル」（3990円・税込み）、「ジャージーパンツ／フォーマル」（2290円・税込み）、「ファインクロスコンフォートシャツ／フォーマル」（1990円・税込み）の3点。

必要なアイテムが1万円以内で1式そろい、フォーマルコーデが完成。とくに私が気に入ったのは、安っぽくない見た目で、お値段以上な印象な点でした。

ジャージー素材で着心地も抜群

ジャケットとパンツはジャージー素材。伸びがよく、快適さは抜群です。

フォーマル服は固くて動きづらい印象がありますが、ユニクロのジャージーシリーズは伸縮性がよいので、子どももストレスを感じにくいようです。とはいえ、ちゃんとかっちりして見えるので、もう言うことなしです。

私の息子は洋服の重ね着が苦手で、「シャツがゴワゴワする」「動きにくいのはいや」と言うタイプ。どんなに寒くても、Tシャツの2枚重ねやトレーナーの下にインナーを着る、など言語道断なので、スーツなんか着れないんじゃないかと心配していました。

でも、このスーツは素材がやわらかく、肌ざわりもよいからか、なんとか着てくれました。歩いたり座ったりしてもつっぱらず、長時間の式でも快適に過ごせそうです。

わが家は息子が早生まれで、一昨年時点ではまだまだ手がかかったのと、自分が体調不良だったのもあり、七五三のお参りを昨年の11月に行いました。

そのときにこれを着てお参りに行きましたが、朝からお参りの最後まで、ニコニコで嫌がることもなく着ていることができました。

ジャケットとパンツを着た写真を撮って家族に送ったところ、「すごく似合ってる！」「品があっていいね、かっこいい」と祖父母や叔父叔母にも大好評でした。

小物アレンジでよりフォーマル感をプラス

フォーマル感をさらに出したいなら、胸ポケットに入れるハンカチーフやネクタイ、蝶ネクタイをプラスすると、より華やかな印象になります。

今回、ネイビーを購入しましたが、色違いで黒もあるので、黒なら冠婚葬祭にも対応できるのもポイント。急な行事にもユニクロでそろえられるのは心強いかぎりです。

卒園・入学式用スーツを迷っている方は、ユニクロの売り場もぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください