中国共産党機関紙の人民日報は6日、前日に行われた韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を伝える記事を1面の題号の真下に配置した。

1998年11月の金大中（キム・デジュン）大統領から2017年12月の文在寅（ムン・ジェイン）大統領まで歴代韓国大統領の国賓訪問時に行われた首脳会談の記事が1面右側に配置されたのとは異なる編集だ。

昨年11月1日に慶州（キョンジュ）で開かれた韓中首脳会談の記事を1面右側下段に配置したのとも異なる。習主席は2014年の韓国国賓訪問から11年ぶりにアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会談出席を機に韓国を国賓訪問した。

人民日報の今回の編集は北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との首脳会談を伝えた時と同じ水準だ。金委員長は昨年9月3日に抗戦勝利80周年軍事パレード出席を契機に中国を訪問した。

人民日報は2003年の盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領、2008年の李明博（イ・ミョンバク）大統領、2013年の朴槿恵（パク・クネ）大統領、2017年の文在寅大統領の任期中に1回行われた国賓訪問の記事を1面に配置しながらも、いずれも儀仗隊を閲兵する写真1枚と新華社公式報道文による記事を掲載してきた。今回の李大統領の場合、人民大会堂前で李大統領夫妻とともに撮った記念写真と儀仗隊閲兵を終え花束を渡す少女に手を振る両首脳の写真2枚を掲載した。

米国との覇権競争が激しくなる中で日本と台湾問題をめぐる対立が長期化する中で韓国を中国側に引き込もうとする意図を込めた変化とみられる。