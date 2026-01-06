ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日で開幕まで１か月となった。

今回、日本の新たな「お家芸」となる可能性があるのが、スノーボードのビッグエア（ＢＡ）。男女ともに多彩な持ち味の選手がそろい、メダル量産の期待が高まる。

藤森由香の目

今季のビッグエアＷ杯は全３戦で日本勢が実力を示し、表彰台に乗るのが当然という時代になったことを実感する。ミラノ・コルティナ五輪では代表選手の誰にでも金メダルのチャンスがあるはずだ。

五輪では男子は１９８０（５回転半）を２本成功させることがカギ。女子は１４４０（４回転）が表彰台を狙う上で必須になる。日本勢は男女ともに跳べる選手ばかりがそろう。

例えば、男子の荻原大翔選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）は高回転技の引き出しの多さが強みで、五輪のジャンプ台が大きいほど勝機が高まる。女子は村瀬心椛（ここも）選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）が高回転技と（独創性ある）スタイリッシュな滑りの両面でメダルにとても近い。深田茉莉選手（ヤマゼン）はエアの高さと飛距離が武器で、技の多彩さでは世界一と言ってもいい。（男女各最大４人の）代表枠に入れない選手でも五輪の表彰台を狙えるほど層が厚くなっている。

これだけ強い選手が出てきたのは五輪でスノーボードが注目を浴び、ハーフパイプを含めて通年で練習できる施設が各地に整い始めたことが背景の一つ。そこで技を磨いたキッズが今、成長し活躍している。加えてビッグエアは体格差によるハンデが比較的少なく、高回転、安定性、正確性といった技術の向上で強くなるという面でも、分析しながらコツコツ練習するのが得意な日本人の性格に合っているのではないだろうか。

近年は海外のキッズが憧れを抱くようになっているという日本人選手が五輪で活躍する姿に期待したい。（トリノ、バンクーバー、ソチ、平昌五輪代表）