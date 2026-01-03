「붕세권（プンセクォン）」の意味は？冬のおやつが秒速で買える神エリア！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「붕세권（プンセクォン）」の意味知ってる？

「붕세권（プンセクォン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、冬の定番おやつを近くで買える"エリア”を指す韓国語です。

「붕세권（プンセクォン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「붕어빵（プンオパン）をすぐ買えるエリア」でした！

「붕세권（プンセクォン）」は、駅に近いエリアを「역세권（ヨクセクォン）」＝「駅チカ」と表現するように、「붕어빵（プンオパン）」＝「たい焼き」をすぐに買えるエリアを指す韓国語。

寒い日にふらっと買える距離に屋台があると、生活の幸福度が爆上がり…！というノリで、SNSでも使われがちな冬ワードです。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

