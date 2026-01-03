オプトアウト2回付き…6日午前4時に入団会見

アストロズは2日（日本時間3日）、西武からポスティング申請をしていた今井達也投手と契約を結んだことを正式発表した。1日（同2日）に複数の米メディアが契約合意を報じた翌日、“新ユニホーム”に身を包んだ右腕の写真も添えられており「うおおおおお」「ダッテバヨ！」と日米ファンが歓喜している。

早朝7時に“ビッグニュース”だ。アストロズは正式に今井との契約を発表。契約詳細は伝えなかったが、2度のオプトアウトが付帯されていることを明かした。一方で米メディアによると、3年5400万ドル（約85億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大3年6300万ドル（約99億円）になるとされている。

契約合意から1日経って正式に発表され、また球団は「タツヤ、H・タウンにようこそ！」と綴って今井がアストロズユニホームを着た写真を添えた。「イマイようこそ」「レッツゴー タツヤ」「大好きだ」「ヒューストンが新しいエースを手に入れた」「新年からいいニュース」など米ファンが反応した他、日本のファンも「おめでとう！」「頑張って」「結構似合っとる」「試合の放送も増えて欲しい」と激励した。

今井は2023年から3年連続で2桁勝利をマーク。2024年には最多奪三振のタイトルを獲得し、昨季は24試合で10勝5敗、防御率1.92、178奪三振。6月17日DeNA戦（横浜）では球団新記録の17奪三振を記録した。NPB通算159試合で58勝45敗、防御率3.15、907奪三振。

アストロズでは過去に松井稼頭央氏、青木宣親氏、菊池雄星投手がプレーしており、今井は日本人選手として4人目の所属となる。今井の入団会見は5日午後1時（同6日午前4時）にダイキン・パークで行われる。（Full-Count編集部）