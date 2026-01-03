菊池ら日本人4人目…イニングに伴うインセンティブ

アストロズは2日（日本時間3日）、西武からポスティング申請をしていた今井達也投手と契約を結んだことを発表した。1日（同2日）に複数の米メディアが契約合意を報じており、3年5400万ドル（約85億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大3年6300万ドル（約99億円）になるとされた。

今井は2023年から3年連続で2桁勝利をマーク。2024年には最多奪三振のタイトルを獲得し、昨季は24試合で10勝5敗、防御率1.92、178奪三振。6月17日DeNA戦（横浜）では球団新記録の17奪三振を記録した。NPB通算159試合で58勝45敗、防御率3.15、907奪三振。27歳と最高のタイミングで市場に出ていた。

米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」はFA選手ランキングを発表しており、今井は全体7位に選出。予想契約は6年1億5000万ドル（約235億円）と分析。球団のリリースでは契約金額は発表していないものの、2026年と2027年終了後にオプトアウトできるとした。

アストロズでは過去に松井稼頭央氏、青木宣親氏、菊池雄星投手がプレーしており、今井は日本人選手として4人目の所属となる。今井の入団会見は5日午後1時（同6日午前4時）にダイキン・パークで行われる。

今井の加入に伴い、アストロズはケイレブ・オルト投手をDFAとした。40人枠は制限いっぱいの40人となっている。（Full-Count編集部）