Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ï2Æü¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬5»þ´Ö18Ê¬8ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÄ¹Ç¯¡¢¸½¾ì¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÂ³¡¹¤È¹¹¿·¡£±èÆ»¤Ë¤¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¥¢¥Ê¤ÏÄ¹Ç¯¸½¾ì¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1Æü¤ÎXÅê¹Æ¤Ç¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ½é¤á¤Æ²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£±ýÏ©¤Ï¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ±Û¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿Ãæ¡¢¸½¾ì·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ¤òÂ³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢±èÆ»À°Íý¤òÃ´¤Ã¤¿²«¿§¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿È¢º¬Ï©¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢±èÆ»¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÇ¯´èÄ¥¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö·È¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ïµã¤±¤ë¡Ä¡×¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¢¡¢µã¡×¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢ÎÞ¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¤è¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ã¤Æ¡×¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
