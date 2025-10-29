スキャンダラスな報道で取り上げられる女性は本当に「悪女」なのか。かつてエキセントリックと言われた女性たちを追った平山亜佐子さんは「明治から昭和初期にかけては女性が生きづらく、小林孝子のように裕福な家に生まれても父親や男兄弟に利用された人もいる」という――。※本稿は、平山亜佐子『戦前エキセントリックウーマン列伝』（左右社）の一部を再編集したものです。山西健吉『小林孝子懺悔秘話 附・女妖高橋お伝』（