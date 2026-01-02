ドジャースで最高の1年目を飾った5人に選出

ドジャースの大谷翔平投手は、名門に加入した1年目の2024年から圧倒的な成績を残した。MLB公式サイトは、ドジャースの歴史において最も偉大なデビューシーズンを送った5人を選出。10年7億ドル（約1096億8300万円）という超大型契約で入団した大谷は、その期待すらも凌駕する異次元のパフォーマンスを見せたとして、歴代のレジェンドたちと肩を並べることになった。

大谷が刻んだ2024年の足跡は、まさに驚愕の一言に尽きる。右肘手術からのリハビリのため指名打者に専念したシーズンだったが、打者としての才能が最大限に発揮された。打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁をマークし、メジャー史上初となる前人未到の「50-50」を創設。さらに、塁打数は23年ぶりとなる400の大台を超えた。

MLB公式サイトでドジャース番を務めるソニア・チェン記者は「1年目に対する期待値は決して低くはなかった。しかし彼は、その期待をはるかに超えた」と絶賛した。大谷が移籍1年目で自身3度目となる満票MVPを受賞し、悲願のワールドシリーズ制覇を成し遂げたことを「何よりも重要なこと」と強調。個人成績だけではなく、チームにもたらした効果は絶大だと評した。

今回の選出では、メジャーリーグの歴史を変えたジャッキー・ロビンソン氏（1947年）、伝説的なメキシコ出身の左腕フェルナンド・バレンズエラ氏（1981年）、1956年に初代サイ・ヤング賞に輝いたドン・ニューカム氏（1949年）、ワールドシリーズで劇的なサヨナラ逆転本塁打を放ったカーク・ギブソン氏（1988年）が他に選ばれた。

歴史に名を刻む最高のスタートを切った大谷は、2025年にも投打二刀流の復活を果たしてチームを連覇に導いた。10年契約はまだ始まったばかりだが、この先どのような伝説を積み重ねていくのか、今後も目が離せない。（Full-Count編集部）