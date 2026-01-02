中国では肥満問題を解決するための閉鎖型体重減量施設が広がっている。

12月30日（現地時間）、英紙「ザ・サン」によると、中国各地では民間や政府が運営する閉鎖型体重減量施設が盛況中だという。これらの施設は、厳格な規律と義務的な身体測定、高強度の運動プログラムを通じて短期間での減量を目標としている。

入所自体は個人の選択だが、プログラムが始まると正当な理由がない限り外出や帰宅は許されない。施設内部の様子は、最近28歳のオーストラリア人女性Aさんが自身のSNSに体験動画を投稿して外部に知られるようになった。Aさんは4週間コースの登録料として約1000ドル（約16万円）を支払ってキャンプに入所したと明らかにした。

公開された動画によると、参加者は毎日4時間以上の団体エアロビクスや高強度トレーニング、室内サイクリングの授業などをこなさなければならない。食事も徹底管理され、アヒルの煮込みや炒め野菜、生のニンジンなどが定量で提供され、カップ麺や菓子、揚げ物類など高カロリー食品は入所時にすべて没収される。

施設は外部との接触がほとんど遮断された構造だ。高いコンクリート塀と電気鉄条網、鉄製の出入口には警備員が常駐し、無断離脱を防いでいる。宿舎は5人部屋で、個人用収納スペースと机が備えられており、共用の洗面所と高圧シャワー設備、在来式トイレが設けられている。

Aさんは、このキャンプは国籍に関係なく利用でき、中国語能力も必須ではないと伝えた。Aさんは入所7日で2．25キロ、14日目には14キロの減量に成功したと主張し、「友達もたくさんできたし、全員とても親切だ。私たちは皆、痩せるという同じ目標を持っているから」と評価した。ただ一方で、自発的な入所を前提としていても、外出や途中退所を制限する運営方式が個人の自由と人権を侵害する恐れがあるとの指摘が出ている。