ゴールドウイン 大坪岳人氏「『良い製品』から『探究の体験』へ。選ばれるための理由を設計する」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。株式会社ゴールドウインで、理事／ザ・ノース・フェイス事業本部 副本部長を務める大坪岳人氏の回答は以下のとおりだ。
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。2025年の最大の成果は、ブランドを「良い製品をつくる」だけでなく、「探究＝Explorationの体験を届ける」存在として再定義する、そのスタートを切れたことです。気候や暮らしの変化を前提に、商品単体ではなく、行動・場・物語をひとつの体験として編集する考え方を組織の中に置きました。まだ道半ばですが、方向性と言葉が揃い、次の一年で具体的な形にしていくための土台ができたことが、もっとも大きなトピックでした。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。2026年に向けた課題は、生活者が「選ぶ理由」を一瞬で理解できる、わかりやすい体験設計をつくり切ることです。選択肢が増え、情報も分断されるなかで、機能やデザインの良さだけでは差別化が難しくなっています。店舗・デジタル・コミュニティなど接点が多いからこそ、どこで触れても同じ価値が伝わり、参加したくなる一貫性が必要です。発信量を増やすのではなく、体験の質と継続性を高める設計が問われています。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。2026年は、「日常のExploration」を、より多くの人が無理なく続けられる形で実装したいです。特別な遠征だけでなく、通勤、散歩、旅、週末の自然遊びまで、生活の中の一歩を探究に変える体験を、プロダクトとコミュニケーションで連動させます。さらに、気候への適応や快適性を前提に、選びやすく続けやすい提案へ磨き込み、店舗とデジタルをまたいで体験が途切れない設計にします。結果として、誰もが自分のペースで「次の一歩」を踏み出せる状態をつくりたいです。
