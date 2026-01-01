【保存版】2026年の一粒万倍日・天赦日をいますぐチェック！最強開運日はカレンダーにマークしておこうっ

引越し、開業、そして結婚。2026年になにか新しいことを始めたいと思っているのなら、いまのうちに「縁起のいい日」をチェックしておくといいかもしれません。

今回注目するのは、吉日といわれる「天赦日（てんしゃにち）」と「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」です。このふたつが重なる最強開運日はいつなのか……ちょっぴり気になっちゃうでしょう？

【「天赦日」と「一粒万倍日」はいつ？】

天がすべてをゆるす日といわれている「天赦日」。年に5〜6回しかない最上の大吉日で、特に婚姻に良いとされています。それに、新しいことに挑戦するにはもってこいの日なのだとか。

■2026年の天赦日（計6回）

・3月5日

・5月4日

・5月20日

・7月19日

・10月1日

・12月16日

はじめたことが万倍になって実現するといわれている「一粒万倍日」。小さなものが大きく育つという意味があり、新しいことをはじめるのにぴったり。仕事はじめ・開店・出資などに吉日とされていますが、反対にお金を借りたり物を借りたりすると、後に大きく膨らみ苦労してしまうこともあるのだとか……。

■2026年の一粒万倍日（計64回）

・1月1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日

・2月8日、13日、20日、25日

・3月4日、5日、12日、17日、24日、29日

・4月8日、11日、20日、23日

・5月2日、5日、6日、17日、18日、29日、30日

・6月12日、13日、24日、25日

・7月6日、7日、10日、19日、22日、31日

・8月3日、13日、18日、25日、30日

・9月6日、7日、14日、19日、26日

・10月1日、11日、14日、23日、26日

・11月4日、7日、8日、19日、20日

・12月1日、2日、15日、16日、27日、28日

【天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」はいつ？】

2026年に「天赦日」と「一粒万倍日」が重なる日は3日しかありません。運が2倍になるかもしれない「最強開運日」はこちら〜！

・3月5日（木）

・10月1日（木）

・12月16日（水）

ちなみに、7月19日も「天赦日」と「一粒万倍日」が重なりますが、何事も成就しない日とされる凶日「不成就日」も重なるため除外しています。

開運日は、結婚や入籍、会社やお店の開業、新しい財布を使い始める、宝くじを買うなど、いろいろなことに縁起のいい日とされているみたい。なにかをするなら最強開運日を選んでみてはいかがでしょうか♪

