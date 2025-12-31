°úÂàÈ¯É½¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¸å¤Ë¡ÈÅÅ·âÈ¯É½¡É¡¡¥¤¥±¥á¥ó³°Ìî¼ê¤¬°Û¹ñ¤ÇÅ¾¿È¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ä¤í¡×
28Æü¤Î¸½Ìò°úÂàÈ¯É½¤«¤é2Æü¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ò¤·¤¤Êó¹ð
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿½ÙÂÀ¡ÊËÜÌ¾¡¦¸åÆ£½ÙÂÀ¡Ë³°Ìî¼ê¤¬30Æü¡¢Íèµ¨¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¿®·»Äï¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£°úÂàÈ¯É½¤Î2Æü¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤¿Âè2¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç·²ÇÏ¤ÎÁ°¶¶¾¦¹â¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ØÆþÃÄ¡£½ÓÂ¶¯¸ª¤Ç¡Ö¾å½£¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤È´üÂÔ¤ò½¸¤á¡¢2011Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï52Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£2022Ç¯7·î¤ËÃæÆü¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£º£µ¨¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1042»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.216¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢151ÂÇÅÀ¡¢35ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹¹¿·¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÊó¹ð¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¡ØÂÇ¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù¡ØÌÂ¤¦½Ö´Ö¡Ù¡Ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ä¡ÄÂÇ¤Æ¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ê¤é¡¢»³¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¤é¤¬´¶¤¸¤¿¶ìÇº¤ò¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ù¾å¤ÎÍýÏÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤äÉÔ°Â¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¨¤ë¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤ËÇº¤ß¡¢¹Í¤¨¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿Ê¤à·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡ª¡¡ÁáÂ®´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶»¤¬¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¤´³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÇ¯Ëö¼ä¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤¬¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ä¤í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë