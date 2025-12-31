ÄÁ¤·¤¤¿¶¤êÆ¨¤²¤Ëµå³¦OB¤â°¢Á³¡¡»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¶ÃØ³¤Î¡È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤ËºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë
¥ì¥¢²á¤®¤ë¡È¿¶¤êÆ¨¤²¡É¤ò¾Ò²ð
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢Ìîµå³¦¤Î¾ï¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖP¡Çs UPDATE¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤ÎÇÛ¿®¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¶¤êÆ¨¤²¤ÎÀµÂÎ¡×¡£ÃæÆüOB¤Î¹ÓÌÚ²íÇî»á¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¾²¬¹ä»á¡¢¸µNPB¿³È½°÷¤Îºä°æÎËÂÀÏº»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡Ö¿¶¤êÆ¨¤²¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¿¶¤é¤Ê¤¤¡É¿¶¤êÆ¨¤²¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¿¶¤êÆ¨¤²¤òÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ì¥¢¤Ê2¤Ä¤Î¿¶¤êÆ¨¤²¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï2014Ç¯5·î6Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»î¹ç¤Çµ¯¤¤¿¤â¤Î¡£1-1¤Î9²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¾¾ÅÄÀë¹ÀÆâÌî¼ê¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¼ê¤¬°ï¤é¤·¡¢¿¶¤êÆ¨¤²¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¾¾ÅÄ»á¤¬°ìÎÝ¤ØÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºä°æ»á¤Ï¡¢1»à¤Ê¤Î¤ÇÂÇ¼Ô¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥è¥Ê¥é¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌäÂê¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö2¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¿³È½Æ±»Î¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£2»à¤Ê¤é¤Ð°ìÎÝ¤ËÅê¤²¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê¤½¤Î¾ì¹ç¡ËÂ¿Ê¬¡¢Ùæ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï2015Ç¯5·î19Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç7²ó¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î½ÙÂÀ³°Ìî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ì¥¢¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿µå¤¬´ÇÈÄ¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢¹âÃ«ÍµÎ¼Êá¼ê¤¬¸«¼º¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡À¾²¬»á¤Ï¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥Ã¥É¤Ç¡Ë¥×¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¤·¤«¤·»öÁ°¤Ëºä°æ»á¤ò´Þ¤à¿³È½ÃÄ¤¬¥í¡¼¥«¥ë¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ´ÇÈÄ¤Ë¾è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ÈÄê¤á¡¢Î¾´ÆÆÄ¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥ì¡¼¤ÏÂ³¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ºÌµ¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
