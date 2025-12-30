ÂçÌö¿Ê¤Îº¸ÏÓ¤Ï¿·¿Í²¦¤ò¡Ö³Í¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¡¡Á°´ÆÆÄ¤¬¾Î¤¨¤¿¡È»ÑÀª¡É¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¸þ¤¡×
º£µ¨¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×½Ð±é
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢Áñ»Ê¹¨ÂÀÅê¼ê¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö³Í¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Áñ»Ê¤Ï¡¢45»î¹ç¤Ç2¾¡1ÇÔ28¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.05¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5·î¤«¤éÌó1¤«·î¤Î2·³Ä´À°´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤Ü1Ç¯´Ö¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¹âÄÅ»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å°Ì¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î°Ë¸¶Åê¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÈà¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¿·¿Í²¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Í¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤Ï»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»300¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿25ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê´îÅÜ°¥³Ú¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ù¥é¥Ù¥éÃý¤ë¤ï¤±¤Ç¤âÍî¤Á¹þ¤à¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¸þ¤¤Ã¤Á¤ã¥ê¥ê¡¼¥Õ¸þ¤¡£º£Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤è¤¯1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤½¤ì¡ÊÀº¿ÀÅª¤Ê¥à¥é¡Ë¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë