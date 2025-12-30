2年前の盗塁王は出番が乏しいまま退団

年明け早々にサプライズが待っているという伏線なのだろうか。ドジャースは29日（日本時間30日）、エステウリー・ルイーズ外野手がトレードでマーリンズに移籍すると発表。見返りに18歳のアドリアーノ・マレーロ投手が加わる。これで埋まっていた40人枠が1つ空くことになり、ファンは「え?? 何??」「枠あいたぞドキドキ」と沸き立っている。

ルイーズは2022年にパドレスでメジャーデビュー。アスレチックスへ移った2023年にブレークし、67盗塁で盗塁王のタイトルを獲得。今季は4月上旬にドジャースへトレード加入すると、7月に昇格し、19試合に出場して打率.190、4盗塁だった。3Aでは2チームで計63盗塁を記録した。マレーロは18歳の右腕で、今季はルーキーリーグで10試合に登板して防御率3.82、33イニングを投げて35奪三振を記録していた。

ドジャースは今季、主に左翼を守ったマイケル・コンフォート外野手が期待外れの成績に終わり、オフにFAとなった。空いた外野の1枠を巡り、カブスをFAになったカイル・タッカー外野手、ヤンキースをFAとなったコディ・ベリンジャー外野手ら大物を補強する可能性が取り沙汰されている。

ルイーズの放出で40人枠は1つ空く形となり、これは単なる育成目的のトレードではなさそうだ。SNSでは「どういう意図だ？」「ロースター枠を開けたからFAで誰か来るな」「あ、これは外野手獲得の予感がする……」「つまり、何かが来ます」「トレードかFA来るかな」「何か補強くるかな？」タッカーとかベリンジャーかわからないけどFA契約の目途がたったのかも」と大物選手の入団が間近に迫っていると確信を強めている。2026年の幕開けとともに、いきなり球界を揺るがす発表が待っているかもしれない。（Full-Count編集部）