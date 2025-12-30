ºå¿À¿·½õ¤Ã¿Í¡¢³ÍÆÀÄ¾Á°¤Ë¡ÈÊÑËÆ¡É¡Ö¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤Ë¡×¡¡¥³¡¼¥Á¤¬³èÌö¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ÎÍýÍ³
ºå¿À¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿27ºÐ¤Î2¥á¡¼¥È¥ë±¦ÏÓ
¡¡ºå¿À¤¬26Æü¤Ë³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¸åÈ¾¤ËÅêµå¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥â¥ê¡¼¡×¤ÎÂåÉ½¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Çº£¥ª¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¸å¤Î9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¤ÎÆüÉÕ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢12·î9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë·×Â¬¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÉ½¼¨¡£¥¹¥Ô¥ó¸úÎ¨¤Ï89¡ó¤«¤é97¡ó¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¤ÏÊ¿ËÞ¤ÊÂ®µå¤¬½Ä²óÅ¾¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤ËÊÑËÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼ê¤Ë¤·¤¿¿·Â®µå¤Ï¡ËÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡9·îËö¤Ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¶»¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Äã²¼¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Á¤Î¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÜÀß¤ÇÌó3¤«·î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Õ¥©¡¼¥àÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤ÎEFFICIENCY¡Ê¸úÎ¨¡Ë¤ÏÌó83¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÌó96¡ó¤Ç¤¹¡£½Ä²óÅ¾¤â12¡Á16¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢17¡Á20¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥ê¥Ð¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï3A¤Î3µåÃÄ¤Ç·×26»î¹ç¡Ê19ÀèÈ¯¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.22¡£9·î¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨14.40¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢´üÂÔÃÍ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»ÜÀß¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥ÈÅê¼ê¤é¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë