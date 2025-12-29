°ïºàÊõ¸Ë¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡Ä¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Ç§¤á¤ë¼ã¼ê¤Ï¡©¡¡198cmº¸ÏÓ¡¢¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î19ºÐ¤éºÍÇ½¥º¥é¥ê
ÈÊÌøµü¾ç¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¡¢5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.80
¡¡2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â³Åê¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡£Â¿¤¯È´Å§¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤À1·³½Ð¾ì¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤é5¿Í¤Î¡Ö¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤òÆÈ¼«¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÈÊÌøµü¾çÅê¼ê¡£¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¾º³Ê¤·¤Æµß±ç¤Ç5ÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.80¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀ¡¢Ê¡ÅçÏ¡¡¢ÌøÀîÂçÚð¤Î¡ÈÅê¼ê¥È¥ê¥ª¡É¤¬³èÌöÃæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¯µ¤¤ÊÅêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î±¦ÏÓ¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£
¡¡4°Ì¤ÎÀõÍøÂÀÌçÅê¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÌÀÂç¤«¤éÆþÃÄ¤â¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£2·³¤Ç¤â18ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨6.02¤È¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤³¤½ÎÏ¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Æ£ÅÄÎ°À¸Åê¼ê¤ò3°Ì¤ËÁª¤ó¤À¡£198¥»¥ó¥Á¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹Ä¾µå¤Ï°ÒÎÏÈ´·²¤Ç¡¢¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÈ¯´ø¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¡Ê18ËÜ¡Ë¤È¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨.306¡Ë¤Î¡È2´§¡É¤Ëµ±¤¤¤¿Í±òÄ¾µ±ÆâÌî¼ê¤À¡£1·³¤Ç¤â12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥×¥í½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÃÛ¤¤¤¿¡£±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤Î·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡1°Ì¤Ë¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¤òµó¤²¤ë¡£¿·¿Í¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê3ÀèÈ¯¡Ë¤ÇËÉ¸æÎ¨2.92¡¢1¥Û¡¼¥ë¥É¡£1·³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï51»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.186¤Ê¤¬¤é2ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À19ºÐ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤¦¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢Èá´êÃ£À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë