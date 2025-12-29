「『はぁって言うゲーム』パテレ編」をパテレYouTubeで配信

ロッテ公式YouTubeのオフシーズン特別企画「マリキャン」。SEASON3の「#4特別編」がパーソル パ・リーグTV公式YouTubeで公開された。2023年オフ、大のキャンプ好きである澤田圭佑投手が“隊長”となり、マリーンズキャンプ部が発足。今年で3シーズン目を迎える「マリキャン」はキャンプ飯をつくったり、モルックやボッチャといったゲームを楽しんだりと、選手たちの自然を満喫する様子がマリーンズファンを中心に好評を集めている。

今回、パーソル パ・リーグTVで配信しているのは「『はぁって言うゲーム』パテレ編」。それぞれ「元気よく」や「悲しそうに」といったお題に沿って「パテレ」という単語を発し、他の人はどのお題で演技しているかを当てるゲームだ。ジェスチャーを使わず、声と表情のみで演技する選手の姿は必見。球団公式YouTubeで公開中の本編とあわせて楽しんでほしい。

最後に、ロッテ球団広報担当者から「マリキャン SEASON3」の見どころを教えてもらった。

「3年目を迎えた 『マリキャン』は、シリーズとしての“型”ができたからこそ、今回はより自然体の選手たちを切り取ることを意識しました。撮影の合間もカメラを止めず、ふとした会話や素のリアクションが生まれる瞬間を多く収めています。恒例企画ならではの安心感と、メンバーが変わることで生まれる新しい空気感、その両方を楽しんでいただけるSEASON3になっています。

毎シーズン多くの反響をいただき、参加する選手たちも『マリキャン』を楽しみにしています。コメントやSNSでの声は、企画づくりの大きな励みです。グラウンドでは見られない表情や関係性を通して、マリーンズをより身近に感じていただけたらうれしいです。今シーズンも、ぜひ一緒に『マリキャン』を楽しんでください」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）