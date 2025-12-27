カージナルスとレッドソックスの交渉が進展？

争奪戦から一歩後退か。このオフのストーブリーグでも話題を集めるドジャース。トレード市場ではカージナルスのブレンダン・ドノバン内野手を狙っているとされたが、ここにきて“ライバル”が浮上しているようだ。

筆頭候補とされるのがレッドソックスだ。カージナルスとレッドソックスはこのオフ、ソニー・グレイ投手とウィルソン・コントレラス内野手のトレードをすでに成立させている。それでも、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者らによると、「両チームの取引はまだ終わっていないのかもしれない」という。

「協議の内容を知る関係者によると、カージナルスとレッドソックスは、内野と外野をこなすブレンダン・ドノバンをボストンへ送るトレードについても話し合っている。レッドソックスはアリゾナ・ダイヤモンドバックスのケテル・マルテとも関連付けられているが、ドノバンが（レッドソックスに）加入した場合は二塁手を務める可能性が高い」とした。もっとも、合意に近いわけではないとも付け加えている。

カージナルスは3年連続でプレーオフを逃し、今季は78勝84敗でナ・リーグ中地区4位にとどまった。このオフは新たに就任したハイム・ブルーム編成本部長の下で主力を放出している。その中でもトレードバリューが高いとされるのがドノバンだ。ここまで報じられてきた球団としては、ドジャースやマリナーズ、ジャイアンツなどが争奪戦に加わっているとされる。

ドジャースは今季ワールドシリーズを連覇したものの、ブルペンと外野に不安を抱え、ブランドン・ゴームズGMは補強を示唆。まだ外野には手を付けておらず、2022年にユーティリティ部門でゴールグラブを獲得したドノバンは“好み”のタイプでもある。果たして、その去就の行方はいかに。（Full-Count編集部）