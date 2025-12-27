¡Ø¹õ¥Í¥³¤Î¥¿¥ó¥´¡Ù³§Àî¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¡¢¹ç¾§ÃÄ¤Î²Ð¤Ï¾Ã¤µ¤Ê¤¤¡ªµÈ±Ê¾®É´¹ç¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡Ö²¸¤ÏÊÖ¤¹¡×¤Î¶µ¤¨
¡Ö»ýÉÂ¤Î°²½¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê8¤«·î¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³§ÀîÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È¶µ¤¨»Ò¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤È¤Î¡È±ï¡É¤¢¤ë°ìËç
¡¡Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¤ËËýÀ¿ÕÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³§Àî¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Îé»Ò¤µ¤ó¡£º£¤Ç¤â¥Õ¥é¤Ã¤È²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¿ÕÂ¡¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤Î¼ê½Ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ÕÂ¡¤ò´Þ¤á¤¿¤Û¤«¤ÎÂ¡´ï¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÌë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ã¤ÈÌ²¤ë¤è¤¦¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎé»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡³§Àî¤µ¤ó¤Ï3ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÇìÊì¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡Ö¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¡£6ºÐ¤À¤Ã¤¿1969Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Æ¸ÍØ¡Ø¹õ¥Í¥³¤Î¥¿¥ó¥´¡Ù¤¬200ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¼ÊÑ¤ï¤ê¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¹ç¾§ÃÄ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¹ç¾§ÃÄ¤ÎOG¤Ë¤ÏÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡¦°ÂÅÄ¾Í»Ò»ÐËå¤¬¤ª¤ê¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤âÁÏÀß¼Ô¤À¤Ã¤¿³§ÀîÏÂ»Ò¤µ¤ó¤«¤é²Î¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤µ¤à¤ÎÄÌÌë¤ÎÆü¤Ë±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£30Ê¬¤°¤é¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡È¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ðÊÌ¼°¤Ë¤ÏÍ³µª¤µ¤ó¤È°ÂÅÄ¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¹ç¾§ÃÄ¤ÎÃÄ²Î¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎé»Ò¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¹ç¾§ÃÄ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï
¡¡2014Ç¯¤ËÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËèÇ¯¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤ÏÉ¬¤ºµÈ±Ê¤«¤é²Ö¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¡ÈÀÎ¤Î²¸¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Î§µÁ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬20Âå¤Ç¡¢¤ª¤µ¤à¤â¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë³Ú²°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¤µ¤à¤ä¹ç¾§ÃÄ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤µ¤à¤â¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡È¿Í¤«¤é¼õ¤±¤¿²¸¤ÏÊÖ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¹ç¾§ÃÄ¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢Îé»Ò¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇìÊì¤ÎÂå¤«¤é80Ç¯¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿²Ð¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾Ã¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤âÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡×