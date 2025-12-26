2025年も残すところあとわずか、テレビの前のみなさんにとって、2025年はどんな年だったでしょうか？



いろいろあった2025年の一年が、どんな年だったのか、街の声を私が取材してきました。

（宮下アナウンサー）

「私の一年はこちら、へびのように脱皮です」

「2025年、私は年女だったんですが、新天地で様々な経験をして、へびのように生まれ変わった一年でした」

「今年一年、どんな一年でしたか」

（街の人は）

「いやあ、もう生活が苦しくなる一方」



（宮下アナウンサー）

「特になにが一番？」



（街の人は）

「米やな、倍以上に跳ね上がってる」

（米穀店を経営）

「米騒動、全然どこも（お米が）ないし、農家もみんななかったし大変でした。今年は」

（豚まん販売店）

「今年は大変でした」



（宮下アナウンサー）

「どういったところが大変だったんですか。」



（豚まん販売店）

「豚まんを海陽町でやっていたんですよ。今年の3月に鳴門に移動してきて、販売とかイベントに参加してきて」

「今年はすごく忙しかったです」

（宮下アナウンサー）

「結構、物価とかも上がっていますけれど、原材料費とかも上がってたいへんでしたか？」



（豚まん販売店）

「実は始めた当時は200円だった、今300円です」

一番多く聞こえてきたのが物価高！



コメをはじめとする多くの食材で価格が高騰、その影響が家計を直撃しました。

一方、嬉しい出来事を語る人も・・・。



（直売所に訪れた人）

「赤ちゃんが生まれたこと」

「家族が増えたので、3人仲良くしてくれたらなと思います。私も働いて働いて働いて働いて参ります、かな」

（直売所に訪れた人）

「67歳でフルマラソンが完走できた、4時間10分で。毎日走ってます」

（街の人は）

「旅です。南極と小笠原世界遺産自然遺産と硫黄島を回って帰ってきました」



（宮下アナウンサー）

「南極はいかがでしたか」



（街の人は）

「とっても圧倒されました。静けさと何もないことに」

2025年、注目を浴びたあの動物の話題も。



（直売所に訪れた人）

「やっぱり熊ですかね。熊が1000頭とかですか、こちらでは考えられないような、秋田の人と比べたら温度差があるなと思いました」



2025年に流行ったものを話す人も。

（小学生は）

「シール帳。ボンボンドロップシールっていうぷくぷくしたやつ、みんなやっているかな」

（大学生は）

「ラブブっていうキャラクターが人気だったのが印象的で、ゲームセンターで働いているんですけれど」

「ラブブの景品がすごく人気で列になって、挑戦しているのを見て、とても人気なんだなというのを」

（街の人は）

「Chat GPTを使っていろいろする、便利だなと」

（街の人は）

「とにかく暑かったですね」



記録的な猛暑となった2025年、暑さ対策に関するエピソードも聞かれました。

（街の人は）

「クールグッズっていうか、冷却のジャケットとか、小さな扇風機とかいっぱい買った覚えがあります」

「三つぐらい買って、1万円以上は使ったと思います」

（小学生は）

「サッカー頑張りました」



盛り上がりを見せたヴォルティスについても。

（直売所に訪れた人）

「J1昇格がね、惜しかった1対0でね」



2025年ならではのイベントに参加し、印象的な思い出に残ったと語る人もいました。

（大学生は）

「今年の大阪・関西万博で、書道パフォーマンスをやりに行きました」

「こんな経験、二度とないと思うので、とても貴重な経験になりました」

「みんなで万博の最終日迎えられて、すごく楽しかったです」

（大学生は）

「今年は阿波踊りですね。万博に参加して『阿波踊り世界が躍る日』って書いてある会場のところと」

「最後に芝生のところで阿波踊りをしたのが、すごい思い出に残っています」

「いつも、お盆で踊っている阿波踊りとはまた違って、すごく新鮮な雰囲気で貴重な経験になりました」