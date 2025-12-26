野球塾を運営する水本弦氏が解説…好打者に不可欠な「捻転」

打撃指導を受ける際、よく耳にする言葉「割れ」。その意味を小・中学生が理解するのは難しい面がある。名古屋市で野球塾を運営する大阪桐蔭の元主将、水本弦さんは「割れは意識してつくるよりも、自然とできるイメージ」と説く。下半身を回転させる時に上半身を残す「捻転」の動きを身につければ、理想的な「割れ」ができるという。

指導者から「割れをつくりなさい」と指摘された経験のある選手は多いと思います。私も現役時代、言われたことがあります。しかし、現役を引退するまで正確には理解できていませんでした。割れを強く意識するとタイミングが遅れ、投球に差し込まれてしまいました。

割れとは、「バットを構えた時のトップ（両手の位置）」と「踏み込んだ足（右打者なら左足）」が最も離れた形を意味します。トップを下げずに残して割れをつくった打撃フォームは、投球との距離を長く取れるので、バットが加速します。割れは、スイングの助走と言えます。また、割れがつくれていると、タイミングを崩されて泳いでしまっても、ギリギリまでバットを操作できるので変化球を拾いやすくなります。

飛距離を伸ばしたり、安打の確率を上げたりするには、割れが重要です。ただ、小・中学生を中心に指導する立場となって感じるのは、説明してもぼんやりとしか理解できない選手が多いということ。さらには、割れを意識しすぎるあまり、踏み込む足とトップの距離を取ろうとして手が体から離れてしまう傾向があります。手が体から離れるとバットが出てこなくなり、投球に差し込まれやすくなります。

そこで、私は指導の中で、割れという言葉を使っていません。代わりに指導しているのが「捻転」です。捻転は上半身と下半身を逆方向に捻る動きで、その捻りによって生み出される力をバットに伝えます。打撃は上半身と下半身を一緒に回転させると大きな力をつくり出せません。これは、投球も同じです。上半身と下半身を一緒に回転するのを防ぐために、割れをつくるわけです。つまり、捻転を覚えれば、割れの効果を自然と発揮できます。

捻転では、腰を回す時に手を後ろに残すイメージを持ちます。手が残っているとスイングの軌道を体の後ろ側から入れられるので、バットが加速させる距離をつくり出せます。さらに、投球の軌道に入る時間が長くなって投球を捉えるポイントが増えるので、安打の確率も高められます。「割れをつくる」よりも、「捻転を覚える」方がオススメです。（水本弦 / Gen Mizumoto）