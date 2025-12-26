DeNAジュニア・松井飛雄馬監督が重視する「振る力」「確実性のある守備」

小学生選考で重視したのは、今後の野球人生につながる技術だ。今月26日〜29日に開催される「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」（神宮球場、横浜スタジアム）で2年ぶり奪冠を狙う「横浜DeNAベイスターズジュニア」が今夏行ったセレクションには、過去最多となる1013人が参加。今年からチームを率いる松井飛雄馬監督は、グループディスカッションでコミュニケーション能力を見ると共に、プレー面では特に“2つのポイント”を注視して精鋭の16人を選び抜いた。

その2点とは具体的に、「バットを振る力」と「確実にアウトにできる守備力」。松井監督自身、現役時代は長打力を兼ね備えた打撃力と、内野の全てのポジションを守れるユーティリティーぶりで活躍。職人らしく基本に忠実なプレーを小学生にも求める。

「インパクトで強くバットを振ることができたり、守備であれば基本がしっかりとできている子に目がいきます。今後を考えた上でも、その2点はしっかりとやってほしいポイントでもあります」

約4か月の活動期間では「自分たちがやれること、やるべきことを怠らずに全力でやる」ということを徹底。プロのような華やかなプレーを求めることはない。「当たり前のことを当たり前にやる」ことが勝利への近道だと熟知しているからこそ、選手たちには基本の大切さを説き続けてきた。

「簡単に言えば、全力疾走をするとか、投手に声をかけてあげるとか、ベースカバーとか、ボールを捕ったらしっかりとステップして投げるとか、自分がやれることは必ずやっていこうというのは常に言っています。それを怠ってのミスやエラーだけはやめようということです。そこさえしっかりやって、緊張する場面でもいつものパフォーマンスを出してくれさえすれば、自然と勝利に繋がってくると思っています」

チームスローガンは「超成長」…選考に挑戦した1013人全員が「ファミリー」

願うのは16人の成長だけではない。チームスローガンは「超成長」。セレクションに挑戦した1013人全員を「ファミリー」と捉え、6年後（高校卒業）、10年後（大学卒業）、その先も輝く未来へ向かい、今までの自分の限界を超えてレベルアップしてほしいという思いが、その3文字には込められている。

13日には、セレクションに参加した選手とそのチームメートを対象とした野球教室を、横浜スタジアムで開催。松井監督ら元プロによる技術指導の他に、障害予防、トレーニング方法などを伝授した。異例の試みだが、「ファミリー」の未来を思うからこそ、大会前の貴重な活動日を割いて実施へと踏み切った。

「子どもたちが好きなんです。もちろん、ジュニアトーナメントに勝つという目標はありますが、それはあくまで通過点。将来活躍する選手を育てたいという思いでやらせていただいています」

「ファミリー」の成長が、野球界のレベルアップにつながっていく。松井監督は今まで培ってきたスキルを出し惜しみなく伝え、裾野拡大に努めていく。（内田勝治 / Katsuharu Uchida）