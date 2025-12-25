お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿（43）が25日までにコンビのYouTubeチャンネル「チョコプラのウラ」を更新。21日に行われた「M-1グランプリ2025」で、お笑いコンビ「エバース」町田和樹（33）の様子が気になったことを明かした。

自宅で見ていたという松尾は、相方・長田庄平が「エバースもね、凄かったけどね」と振り返ると、「1本目終わった時に…ちょっと町田が目がウルウルしてたでしょ？」と、採点での町田の様子が気になったとした。

長田も「あぁ、ウルウルしてた」と認めると「ちょっと危ないなと思った」と明かした。「あれ？って思って。あれは嬉しくてグッと…どういうあれか。この後、会えるはずだから聞きたいけど」と、当時の心境を確認したいとした。

エバース、たくろう、ドンデコルテの3組がファイナルラウンドに進出。ファーストラウンドでエバースは870点の高得点をマーク。たくろうは861点、ドンデコルテは845点だった。最終決戦では、たくろうが審査員9人中8票を獲得し、優勝。ドンデコルテは1票で、エバースは1票も入らなかった。