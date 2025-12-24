½÷À¿¦°÷¤¬ÃåÉþ¤ÇÄ¨²ü²ò¸Û¡¡°¤ÇÈ¶ä¹Ô¡¦Íõ½»»ÙÅ¹¡ÚÆÁÅç¡Û
°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤Ï12·î24Æü¤ËÍõ½»»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¿¦°÷¤¬¡¢¸ÜµÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¸½¶âÌó8Ëü7000±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¿¦°÷¤Ï12·î19ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÇÈ¶ä¹ÔÍõ½»»ÙÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿½÷À¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µ½÷À¿¦°÷¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿17¤Î¸ÜµÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¸½¶â¤«¤é¹ç¤ï¤»¤ÆÌó8Ëü7000±ß¤òÃåÉþ¡£
11·î¤ËÎ¾ÂØ¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤ê³Û¤ÈÅÏ¤·¤¿³Û¤Îº¹³Û¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃåÉþ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃåÉþ¶â¤Ï¶ä¹Ô¤ËÁ´¤ÆÊÛºÑºÑ¤ß¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤â¤¹¤Ç¤Ë²ó¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÏ³¤¨¤¤¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤Ï¡¢12·î2Æü¤Ë·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÆâÉô´ÉÍýÂÖÀª¤Î½¼¼Â¶¯²½¤Ë¤è¤êºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£