ÆÁÅçÂç³Ø¤¬¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä½éÆ³Æþ¡¡¿·ÆüËÜÅÅ¹©¤ÈÀ¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤È¶¨Äê¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅçÂç³Ø¤Ï12·î23Æü¡¢Âç³Ø½é¤È¤Ê¤ë¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÎÆ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅçÂç³Ø¤È¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¿·ÆüËÜÅÅ¹©¤ÈÀ¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»³ÎÊÝ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2023Ç¯12·î¤«¤é6¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Î¸øÊç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢¿Þ½ñ´ÛËÜ´Û1³¬¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜÅÅ¹©¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¡×¤Î°¦¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÄÎÁ¤Ï¿·ÆüËÜÅÅ¹©¤¬Ç¯´Ö100Ëü±ß¡¢À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤¬45Ëü±ß¤Ç¡¢2028Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅçÂç³Ø¤Ç¤Ïº£¸å¤â¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£