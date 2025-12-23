JFLのクリアソン新宿が2026年特別大会用ユニフォームを発表

JFLのクリアソン新宿は12月23日、2026JFL特別大会用となる新ユニフォームのデザインを発表し、販売を開始した。

シーズン移行に伴う0.5シーズンの特別版として制作された斬新な一着に、SNS上では「むちゃくちゃ斬新なデザインきたな」「丸がモチーフのユニって初めてみた」と大きな話題を呼んでいる。

今回のユニフォームのコンセプトは、関東大震災やコロナ禍などの苦境を成長の糧にしてきた新宿の街の「ポジティブさと力強さ」だ。1stユニフォームは「SHINJUKU Drawing」と銘打ち、太陽の光のように拡がり続ける無邪気な描線で新宿を表現。2ndユニフォームは、新宿の再開発構想から着想を得た「増殖都市」として、成長と拡大を追求する都市の姿をデザインに落とし込んでいる。

制作面ではエムシーファッション株式会社の協力を得て、完全オリジナルデザインかつ高品質な国内生産を実現。また、今大会から背番号の下に選手ネームを入れる選択も可能となった。2ndユニフォームの撮影は、再開発の象徴である建て替え工事中のビルで行われるなど、徹底したこだわりを見せている。

この発表を受け、SNS上では「エッジの効いたデザイン」「思い切ったなと」「むちゃくちゃ斬新なデザインきたな」「丸がモチーフのユニって初めてみた」「ゴージャス！」「よく見るとイラストがポップでかわゆい」「中東っぽい」「なにこれ」「なんかめっちゃかっこいい」「なかなか斬新なデザイン」「特別感あっていい感じ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）