¡Ö£Í£Å¡§£É¡×£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£ÕÃ¦Âà¤Çà¼ÒÆâÎø°¦áÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö£Ê£Ï£±¡×ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¸·¤·¤¤À¼
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡Ê£²£±¡Ë¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤ÇÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö£Ê£Ï£±¡×ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡Ê£²£µ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Å¡§£É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£²Æü¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¡¢£Ò£Á£Î¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Î£´¿Í¤¬Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç»öÌ³½ê¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£´¿Í¤ÎÃæ¤Ç£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤Ï£±£°·î¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂçÊ¿¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢£²¿Í¤¬Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éà¼ÒÆâÎø°¦á¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÊ¿¤Ï£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤ÈÂ¾¤Î½÷À¤ÈÆó¸Ô¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡££Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤ÈÂçÊ¿¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Å¡§£É¤Ï£Ê£Ï£±¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡Ö¡½¡½¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÊüÁ÷¤Î¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»öÌ³½ê½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤È¤¢¤Ã¤ÆÅö½é¤«¤éà¼ÒÆâÎø°¦á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬ÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤ÈÂçÊ¿¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢£Í£Å¡§£É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎàÂçÎÌÃ¦Âàá¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂçÊ¿¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø¤Ê¤¼Ã¦Âà¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Åö¤ÎÂçÊ¿¤âÌÂ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤µ¤ó¤é¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤âº£¸å¤Î³èÆ°¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£º£¸å¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤È¶»Ãæ¤ÏÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡À¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹£Ê£Ï£±¤Îº£¸å¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£