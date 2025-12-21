カンテレ「マルコポロリ！」が２１日、『エバース率いる！東京ニュースター芸人発掘ＳＰ』と題して放送され、エバース、カラタチ、家族チャーハンがゲスト出演した。

「家族チャーハン」はＳＮＳＣ２５期で同志社大卒の江頭（３５）と青山学院大卒の大石（３２）で１９９３年に結成。江頭は演劇界の名門・文学座に所属していた元役者。「２８（歳）まで文学座いて、２９でＮＳＣ入った」と自己紹介。異色の経歴にＭＣの東野幸治が驚くと、「ハムレットとか主役１回もやったことなくて。逮捕される共産党員とか、（シェイクスピア劇では）敵の国の女王さまを乱暴して、バレへんように舌切って、両腕切って、それがバレて復讐されて、最後はミートパイにされる（役）…」と演じた役について説明した。

狂言師で俳優としても活躍する野村萬斎の「セリフ覚えを手伝う仕事をしたことがある。プロンプター」ともいい、狂言師ならではの独特の「間（ま）」のおかげで、「難しくて…、間なのか、（セリフを）忘れてるのか、判断しなきゃいけない」とセリフを教えるタイミングに四苦八苦したことを告白。けいこ期間が終わり、自身の役割も終わった時に、萬斎から食事に誘ってもらったというが、「行きません！」と断ったことを明かすと、東野は「なんでや？！お前、アタマおかしい。行け！行って」と仰天し、スタジオは爆笑。江頭は「僕もうずっと腹立ってたんで。萬斎さんのせいでずっと苦しかったんで」と追い詰められた心境を打ち明け、笑いが起こっていた。