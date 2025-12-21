『ハイキュー!!』新作アニメ2本、2027年公開で新PV＆ビジュアル解禁 劇場版『VS 小さな巨人』＆SPアニメ『バケモノたちの行くところ』
アニメ『ハイキュー!!』の新作となるアニメ『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』と、スペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』の2作品がともに2027年に公開されることが発表された。あわせて、アニメ本編新作カットの原画を用いた新たなPVとウォーミングアップビジュアルが解禁された。
【動画】『ハイキュー!!』アニメ本編新作カットの原画使用の新PV
『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』では、ついに原作のストーリーの核となる試合、烏野VS鴎台、日向VS星海の“小さな巨人”対決が描かれる。
スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」は、同じく春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校が描かれる。
PVとビジュアルは、日向翔陽と木兎光太郎の高揚感に満ちた目が印象的に描かれ、“ウォーミングアップビジュアル”と名付けられた通り、今まさに試合が開始されるような勢いが感じられる構成となっている。
本アニメシリーズは、12年2月から20年7月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された同名漫画が原作で、高校バレーを題材にした青春ストーリー。宮城県を舞台に県立烏野高校バレーボール部に所属する主人公・日向翔陽が、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指し、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら仲間とともに切磋琢磨して、成長する姿を描いた物語。
コミックスはシリーズ累計発行部数7500万部を突破しており、テレビアニメが14年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送。24年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、世界興収200億円を突破する大ヒットとなった。
【動画】『ハイキュー!!』アニメ本編新作カットの原画使用の新PV
『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』では、ついに原作のストーリーの核となる試合、烏野VS鴎台、日向VS星海の“小さな巨人”対決が描かれる。
PVとビジュアルは、日向翔陽と木兎光太郎の高揚感に満ちた目が印象的に描かれ、“ウォーミングアップビジュアル”と名付けられた通り、今まさに試合が開始されるような勢いが感じられる構成となっている。
本アニメシリーズは、12年2月から20年7月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された同名漫画が原作で、高校バレーを題材にした青春ストーリー。宮城県を舞台に県立烏野高校バレーボール部に所属する主人公・日向翔陽が、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指し、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら仲間とともに切磋琢磨して、成長する姿を描いた物語。
コミックスはシリーズ累計発行部数7500万部を突破しており、テレビアニメが14年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送。24年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、世界興収200億円を突破する大ヒットとなった。