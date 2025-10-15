劇場アニメ『ひゃくえむ。』財津役・内山昂輝と海棠役・津田健次郎にインタビュー。出演決定の喜びと同時に「表現の難しさ」への不安を抱いた内山、ベテラン感と現役らしさの両立を意識した津田。これまで多くの作品で共演を重ねてきた二人が、“才能型と努力型”を軸にお互いの印象を率直に明かす。さらに、当時高校生だったという内山と、そんな内山を「気難しそうだった」と表現した津田の2人の出会いについても語った。○『チ