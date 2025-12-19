【チロルチョコ】デザイン可愛すぎな豪華7点「ステーショナリーセット」が登場
子どもから大人まで幅広い世代に人気の国民的お菓子「チロルチョコ」がかわいくて便利なステーショナリーになったブランドムック『チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK』が宝島社よりリリースされる。
本誌限定アイテムは、「チロルチョコ」の人気柄を集めた、缶ケース、クリップ、ホチキス、ハサミ、付箋、マスキングテープ、シールの豪華な7点セット。
缶ケースは、ロングセラー商品のコーヒーヌガーを再現したデザインでインパクト大。見た目以上の収納力で、セットのステーショナリーを収納できるほか、お菓子や小物入れとしても活躍してくれる。置いておくだけでも可愛いデザインです♪
付箋やマスキングテープ、シールはミルクやアーモンド、ビスなどの人気パッケージの柄が描かれていて、これまたとっても可愛い♪
セット内容は、人気のミルクデザインキュートな牛柄のハサミ、コーヒーヌガーデザインがおしゃれなホチキス、ロングセラー商品の2柄がデザインされたクリップ2個、ToDoリストやメッセージカードに便利な付箋は4デザイン、大人気商品7つの柄が勢ぞろいしたマスキングテープ、シールは立体感のある「ぷにぷにシール」。
キュートな文房具はテンション上がること間違いなし！ 使うたびに楽しい気持ちになれそう。
誌面ではチロルチョコの歴史やアレンジレシピなどを紹介。子どもから大人まで幅広い層の方がチロルチョコの魅力を楽しめる一冊に仕上がっている。
ぜひチェックしてみてね。
