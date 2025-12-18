【どんぐり共和国】『となりのトトロ』『魔女の宅急便』が思い出を彩るフォトフレームに
「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、映画の世界観がたっぷりと詰まった、あたたかみのある作りの『となりのトトロ』と『魔女の宅急便』のフォトフレームが新登場する。
全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」では、2025年12月26日（金）より人気の立体アイテムの「となりのトトロ フォトフレーム トトロの森」と「魔女の宅急便 フォトフレーム 魔女の家」がリリースされる。
本アイテムはL版サイズの写真が収納できるフォトフレーム。
中に入れた写真が木々に囲まれたように見える「となりのトトロ フォトフレーム トトロの森」は、幹の質感や葉っぱの彩色にこだわり、映画の世界観を表現。
フレームの左には頭に葉っぱを乗せたトトロ、右側には木の根の間のつぼに隠れた中トトロ、木の上には小トトロがいて、それぞれフォトフレームの中心部に視線を送っている。
お気に入りの写真を入れると、トトロたちが覗き込んでいるようすを楽しめる、遊び心のあるデザインとなっている。
同日より登場する、キキの母・コキリが薬を調合している部屋をイメージにした「魔女の宅急便 フォトフレーム 魔女の家」には、棚からぶら下がるドライフラワーや薬草が詰まった瓶、バラバラに陳列された本など作中に登場するモチーフがあしらわれている。
さまざまなモチーフに紛れた上部のネズミを見つめるジジの表情からも、こだわりを感じられる一品だ。
いずれの商品も作中の印象的なシーンをデザインした台紙が付属する。
フォトフレームとしての実用性を持ちながら、インテリアとしても楽しめる「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」がお届けする、とっておきのアイテムを試してみてね。
☆可愛らしい立体デザインのフォトフレームをチェック！（写真5点）＞＞＞
（C） Studio Ghibli
（C） 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N
【商品情報】
■となりのトトロ フォトフレーム トトロの森
価格：9900円（税込）
サイズ：W150×H185×D80mm
素材：ポリエステル樹脂・紙・鉄・PET
■魔女の宅急便 フォトフレーム 魔女の家
価格：1万2100円（税込）
サイズ：W180×H150×D60mm
素材：ポリエステル樹脂・PU・紙・鉄・PET
＜販売情報＞
発売日 ：2025年12月26日（金）
取扱店舗：ジブリがいっぱい どんぐり共和国（全40店舗）、オンラインショップそらのうえ店
