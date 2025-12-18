日本維新の会代表の吉村洋文氏が１８日、フジテレビ系「サン！シャイン」に生出演。議員定数削減法案が国会で成立しなかったにも関わらず、連立を解消しないのか？という質問に答えた。

谷原章介は「連立の条件として、今年中の定数削減と、（以前番組で）ご出演の時に仰っていた。成立しないが、なぜ連立維持したままなのか」と質問した。

吉村代表は「高市さんとの信頼関係、これは今も続いているということ」と言い「結果として成立しませんでした。継続審議になって通常国会に先送りになりました。ただ、法案としては提出するところまで高市さんとやって、これも大変だったが、その後国会で審議されなかったので成立しようがない状態。それで国会が閉じられてしまったので」と話した。

そして「我々は賛成反対あっていい。でもちゃんと国会は議論の場。結論出すのが国会。それが審議すらされなかった事に対して、それは違うんじゃないですか？と思ってますが、高市さんは約束は守ってくれている」ともコメント。来年の通常国会では「時間切れはあり得ないので、しっかり結論を出したい」と述べた。