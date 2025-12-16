Á°ÅÄ·òÂÀ¡¡³ÚÅ·¡¦ÇØÈÖ¹æ18¤ÎÀèÇÚ¡ÈÅÄÃæ¾Âç¡É¤ËÁ°Æü¤ËÅÅÏÃ¤ÇÄ¾ÃÌÈ½¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¹þ¤á¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï16Æü¡¢Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï18ÈÖ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄÅê¼ê¤ÏPL³Ø±à¤«¤é2006Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢15¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.21¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿¾¡Íø¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂôÂ¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£NPB¤Ç¤ÏÄÌ»»97¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤«¤é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç68¾¡¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÁ°ÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÇØÈÖ¹æ¡È18¡É¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿37ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÇØÈÖ¹æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ìÈÖËÍ¤¬Çº¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î18ÈÖ¤È¸À¤¨¤ÐÅÄÃæ¾Âç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤Ë¤â¶¯¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÍ¼«¿È¤½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤â18ÈÖ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÈÖ¹æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤³¤³¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤¹¤´¤¤Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¾Âç¤Î»ö¤ÏËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç18ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÍ¤¬18ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Öº£¤¹¤°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âËÍ¼«¿È¤¬¤³¤Î18ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ÆÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ18ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÅÄÃæÅê¼ê¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºòÆü18ÈÖ¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇµÞ¤¤çÅÅÏÃ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£ÉÕ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±µéÀ¸Æ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£