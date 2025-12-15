クレジットカード大手のジェーシービー（ＪＣＢ）は来年１月からファミリーレストランなど一部提携店でカードを利用した際に還元するポイントを最大１０％に引き上げる。

人気の飲食店などでポイント還元率を高めることで、利用増を図る。高いポイント還元率で攻勢をかける銀行系カードに対抗する狙いだ。

ＪＣＢがポイント名を「Ｊポイント」に改称することに合わせて始める。「ＪＣＢオリジナルシリーズ」と呼ばれる定番カードを保有していれば、対象となる。１月１３日以降、牛丼チェーンの吉野家やファミリーレストランのガストなど１０ブランドで、カード払いの還元率を１０％とする。例えば、ＪＣＢでは現在、飲食店利用時のポイント還元の優遇は、サンマルクカフェやドミノピザなど一部に限られ、還元率も１％にとどまっている。

クレジットカード各社のポイント競争では、銀行系カードが先行する。三菱ＵＦＪカードは今年６月、対象店での通常時の還元率を５・５％から７％に引き上げた。さらに、給与振込口座を三菱ＵＦＪ銀行にするなどの条件を満たせば、最大２０％還元している。三井住友カードも２３年に通常７％に引き上げていて、様々な条件を満たせば、還元率は最大２０％となる。

ＪＣＢは１９８１年、日本で初めてクレジットカード利用時のポイントサービスを始めた。しかし、現在は還元率やポイントの使い勝手で競合他社に見劣りする状況だ。新サービスでは、銀行系カードのように住宅ローンの契約や証券口座との連携といった条件を作らず、定番カードを所有するだけで、提携店でのカード利用時に還元率が高くなるというシンプルな仕組みとして、利用増を図る。

ただ、クレジットカードの利用増を狙ったポイント還元は、利用が増えるほどカード会社と提携店の負担が増すという課題もあり、各社の競争が「我慢比べ」となる可能性もある。