オーストラリアのビーチで起こった銃撃事件で、発砲する犯人から銃を奪った瞬間の映像が公開されました。一般男性の勇敢な行動に、称賛の声が相次いでいます。

【画像】男性が犯人から銃を奪い取り、犯人に銃を突きつける様子

銃声の中、犯人の背後から1人の男性が飛びかかります。もみ合った後、犯人から銃を奪い取り、今度は男性が犯人に銃を突きつけます。銃を奪われた犯人は後ずさりして、その場から逃げ出しました。

これは14日、シドニーのボンダイビーチで50歳と24歳の親子が発砲し、容疑者1人を含む16人が死亡した事件の映像です。現地メディアが「英雄」とたたえるこの男性は、果物屋を営むアラブ系の40代ということです。車の後ろに隠れてタイミングをうかがった後、1人で勇敢に犯人を捕らえました。その際、手と腕に2発の銃弾を受けましたが、命に別状はありませんでした。

この日は、ユダヤ教の祭りを祝うための集会が行われていて、警察は反ユダヤ教徒によるテロ事件と断定しています。容疑者の父親は現場で警察官に射殺され、息子は重傷で病院に搬送されました。

アメリカのトランプ大統領は、この男性について「とても勇敢な人だ」と称賛しています。（ANNニュース）