ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯»ý»²¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì ¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÈÀÐ¸¶¤µ¤ó¡¢Àï¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¹Â¸ýCOO¤«¤éÌµÃã¿¶¤ê¤â
¡¡14Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBreaking Down¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë18¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬ï£¡¹¤¿¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¡õ¤ªÊõ¥â¥Î¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ý»²¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¹Â¸ýCOO¤«¤é¡ÖÀÐÇËÁ°¼óÁê¤ÈÂÐ·è¡©¡×¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤ÇÌµÃã¿¶¤ê¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬»ý»²¤·¤¿¡È¤ªÊõ¥â¥Î¡É¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐ¸¶»á¤Ë¼Â¶·¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤ó¡¢³ÊÆ®µ»¤ª¹¥¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Í¡¢Ì¤Íè¤µ¤ó¤È¹Â¸ýCOO¤Ë»ä¤¬25Ç¯Á°¤ËÂç¿Ã¤Î»þ¡¢Æ»Ï©¸øÃÄ¤ÎÌ±±Ä²½¤Ê¤É¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ê¸µ¼óÁê¡Ë¿û¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì¤µ¤ó¡£º£¤Î´´»öÄ¹¤À¤Í¡£ÂÀÅÄË¼¹¾¤µ¤ó¡¢ÀÎ¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»ö¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ê¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡ËÃ¡¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÄºÅÀÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Breaking Down¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ä²òÀâ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂçÂô¥±¥ó¥¸¤Ë¼Â¶·¥¢¥Ê¤¬¡ÖÂç¿Ã10²ó¤Û¤ÉÌ³¤á¤é¤ì¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÊBreaking Down¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¶ß¤òÀµ¤¹»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Â¸ýCOO¤«¤éÌµÃã¿¶¤ê¤¬¡£
¡Ö¤¨¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÈÀÐ¸¶¤µ¤ó¡¢Àï¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡¡¤¤¤Þ¡¢¹Â¸ýCOO¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¼Â¶·¥¢¥Ê¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤ÈÂçÂô¤â¡ÖÉÝ¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ê¤È¼õ¤±Î®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¹Â¸ýCOO¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£