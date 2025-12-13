ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¥¯¥ÞÍÑ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤â¡Ä¸ú¤«¤Ê¤¤¡È¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡É¤â¤É¤¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬Ãí°Õ´µ¯¡£Àµ¤·¤¤Áª¤ÓÊý¤È»È¤¤Êý
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ä¿Í¿ÈÈï³²¤¬µÞÁý¤¹¤ëºòº£¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð´í¸±¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØÆüËÜ¥¯¥Þ»ö·ïÊí¡Ù¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È ¥¯¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤Î¤Ó¤¿¿Í¡¹¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤ò¼ê³Ý¤±¤¿É÷ÍèÆ²¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤ä¼±¼Ô¤ò¼èºà¤·¤ÆÆÀ¤¿¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ëÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÉ÷ÍèÆ²
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤À¡£Åâ¿É»ÒÍ³Íè¤Î¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤¬¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢É¡¤äÌÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ®¼Í¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»É·ã¤Ç¥¯¥Þ¤ò¤½¤Î¾ì¤«¤éÂà¤«¤»¤ë¡£
ÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬²áµîºÇÂ¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÅý°ìµ¬³Ê¤¬¤Ê¤¯¡¢½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤À½ÉÊ¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ÞÍÑ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¡È¤â¤É¤¡É¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸«¶Ë¤á¤ò¸í¤ì¤ÐÌ¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¡È¥¯¥ÞÍÑ¡É¤È¤·¤ÆÈÎÇä
2025Ç¯8·î¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù¤ÇÅÐ»³¼Ô¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¥Ò¥°¥Þ¤ËÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Ï»ÈÍÑ¤ò»î¤ß¤¿¤¬Ê®¼Í¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤âÈ³Â§¤â´ð½à¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸ú²Ì¤Î¤Ê¤¤Îà»÷ÉÊ¤ä¡¢¤¿¤À¤ÎºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¥¯¥ÞÍÑ¤È¤·¤ÆÇä¤ë¶È¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤òÍ¢Æþ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆ£Â¼Àµ¼ù¤µ¤ó¤À¡£
¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤Ï¡¢1986Ç¯¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥½¡¼¥ë¥È¡×¤ò»Ø¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝ¸îÄ£¡ÊEPA¡Ë¤¬Àµ¼°¤Ë¡Ö¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿À½ÉÊ¤À¤±¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢EPA¤È¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë³Æ½£¤ÎÆó¤Ä¤ÎÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤òÀ½ÉÊ¥é¥Ù¥ë¤ËÌÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÈÖ¹æ¤¬¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ï¡Ö¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¿ô»þ´Ö¤ÏÌÜ¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
EPA¤ÎÇ§²Ä¾ò·ï¤Ï¡¢¥«¥×¥µ¥¤¥·¥óÇ»ÅÙ1¡Á2¡ó¡¢ÍÆÎÌ7.9¥ª¥ó¥¹¡Ê224g¡Ë°Ê¾å¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¯¥Þ¸¦µæ¼Ô¤äÀìÌç²È¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ä¹Ç¯¤Î¼Â¸³¤È¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤ÆÄê¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÊ®¼Í¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤äÉ¡¡¢¤Î¤É¤Ê¤É¤ÎÇ´Ëì¤¬¶¯¤¯»É·ã¤µ¤ì¤Æ¾Æ¤±¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬À¸¤¸¡¢¸ÆµÛ¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¸í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤ÈÇ®´¶¤Ç¿ô»þ´Ö¤ÏÌÜ¤ò³«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Å·Á³¤ÎÅâ¿É»ÒÍ³Íè¤Î¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤ÏÈó»¦½ýÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈó»¦½ýÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¡È¥¯¥Þ¤ò»¦¤µ¤º¤Ë¿Í¤ò¼é¤ë¡É¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£Â¼¤µ¤ó¡Ë
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸øÅª¤ÊÇ§²ÄÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢EPA¤Î´ð½à¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¤³¦É¸½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡£¤·¤«¤·ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢1ËÜ¿ôÀé±ßÂæ¤Î¤â¤Î¤ä¡È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡É¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤¬¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢EPA¤ÎÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¸½ÃÏ¤Ç¼Ú¤ê¤ë¡È°ÂÁ´¤Î»ÅÁÈ¤ß¡É
ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤Ç¤ÏÎ¹¹Ô¼Ô¤äÅÐ»³¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥½¡¼¥ë¥È¡Ë¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Ø¤Îµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤äÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó20Ç¯Á°¡£Åö»þ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÃÎ¾²ºâÃÄ¤Î»³ËÜ¹¬¤µ¤ó¡£Âß¤·½Ð¤·ËÜ¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î490·ï¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï11·î22Æü»þÅÀ¤Ç543·ï¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢8·î¤Î»ö¸Î°Ê¹ß¡¢¤¤¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÐ»³Æ»¤ÏÊÄº¿Ãæ¤À¡£
Âß¤·½Ð¤·ËÜ¿ô¤¬¿¤Ó¤ë¤Ê¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Êó¹ð¤Ï¡¢Ä¾¶á10Ç¯¤Ç1·ï¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ÷¸þ¤¤äµ÷Î¥¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾õ¶·¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ë¾¯ÎÌÊ®¼Í¤·¡¢Âà¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
ÃÎ¾²¤Î¸½¾ì¤¬ÅÁ¤¨¤ëÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý
ÃÎ¾²È¾Åç¤ÏÄ¹¤µÌó70km¡¢ÉýÌó20km¡£¤³¤ÎÈÏ°Ï¤Ë400¡Á500Æ¬¤â¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢°ìÂÓ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥Ò¥°¥ÞÀ¸Â©ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥È¤äµ¨Àá¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢1²ó¤ÎÅÐ»³¤Ç1Æ¬¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥ÞÆ±ÍÍ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²²ÉÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤À¡£
¡Ö»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤¤¤¦À¼Á¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÈ¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤Ç¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¥Ò¥°¥Þ¤È¤Î¡ÈíÂíà¡É¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÁø¶ø¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁá¤¯µ¤¤Å¤¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
ÍýÁÛ¤Ï¡¢¥¯¥ÞÎë¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¼ê¤òÃ¡¤¯¡¢Å«¤ò¿á¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò²»¤ÇÃÎ¤é¤»¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤ËÈò¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¿´¶¯¤¤¡ÈºÇ¸å¤ÎËÉ¸æ¼êÃÊ¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥×¥ì¡¼¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤ÏÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÊ®¼Íµ÷Î¥¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó9.6m¡¢Í¸ú¼ÍÄøµ÷Î¥¤Ï5¡Á6m¤À¡£¤½¤·¤Æ°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ò³°¤·¡¢Í¸ú¼ÍÄøµ÷Î¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¯¥Þ¤Î´é¡¢¤È¤¯¤ËÌÜ¤ÈÉ¡¤Î´Ö¤òÌÜ¤¬¤±¤ÆÊ®¼Í¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ°ºî¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃ±½ã¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥ì¥ó¥¿¥ë»þ¤Ë¤Ï¶õ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¡¢»ý¤ÁÊý¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¸þ¤¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢É÷²¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
µðÂç¤Ê¥Ò¥°¥Þ¤¬Áö¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹½¤¨¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÎý½¬¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
µá¤á¤é¤ì¤ë´ð½àÀ°È÷
¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢EPA¤¬Ç§²Ä¤·¤¿À½ÉÊ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£Æ£Â¼¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸øÅª¤ÊÇ§²ÄÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀÇ½¤ÎÃ´ÊÝ¤¬¤Ê¤¤¡È¤â¤É¤¡É¤¬»Ô¾ì¤ËÊ¶¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤â¤·¸ú¤«¤Ê¤¤À½ÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖËÜÊª¤Î²ÁÃÍ¤Þ¤Çµ¿¤ï¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òÆ£Â¼¤µ¤ó¤Ï·üÇ°¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢EPAÈÖ¹æ¤Î³ÎÇ§¤È¿®Íê¤Ç¤¤ëÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤ÎÁªÂò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤Î´ð½à¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¡¢Î®ÄÌ¤òµ¬À©¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âµÞ¤¬¤ì¤ë¡£´ð½à¤Î¶õÇò¤¬ÁÆ°¤ÊÁªÂò»è¤òÀ¸¤ß¡¢¸½¾ì¤Î°ÂÁ´¤òÂ»¤Ê¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Å¬ÀÚ¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤È¥¯¥Þ¤È¤Îµ÷Î¥¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Á¡¢ÁÐÊý¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤Ê¤ë¡£
