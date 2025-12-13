»³ËÜÍ³¿¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯µ¼Ô¶¨²ñÁª½Ð¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óMVP¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¾Þ¡×¼õ¾Þ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¾Þ¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢1»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤òµÏ¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡¢1998¡Á2000Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇ´°Åê¤òÃ£À®¤·¡¢¤³¤ì¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´°Åê¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÁê¼ê¤Ë4°ÂÂÇ´°Åê¤òµÏ¿¤·¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º´°Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡¢¥·¥É¡¦¥Þ¡¼¥µ¡¼/¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥ä¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª¡Ö¥È¡¼¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¿¥¦¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç4Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡¢¼èºàÂÐ±þ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó/¥À¥ó¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¡¼¥Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥¬¥¤¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡³Æ¾Þ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±»ÙÉôÂè101²óÈÕ»Á²ñ¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£